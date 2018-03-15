Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военнослужащих на Донбассе, срывая договоренности о полном прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба АТО в четверг.

"С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО. В частности, на Луганском направлении соперник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям близко от населенного пункта Луганское. На Донецком направлении оккупанты применили 82мм минометы по опорным пунктам наших защитников близко Водяного", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук".

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, добавили в пресс-центре штаба спецоперации.