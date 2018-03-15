Данилюк считает назначение главы НБУ положительным сигналом

Назначение Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины (НБУ) положительный сигнал, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Это положительная новость. Во-первых, НБУ должен иметь руководителя. Во-вторых, сам Яков Смолий является очень сильным, уже не кандидатом, уже главой Национального банка. Эта новость дает возможность понять дальнейшую политику НБУ", – сказал министр финансов в эфире радио "Новое время" в четверг.

При этом он отметил, что назначение главы НБУ является важным сигналом как для страны, так и для международных партнеров.

Ранее 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой НБУ Я.Смолия.