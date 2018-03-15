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Данилюк считает назначение главы НБУ положительным сигналом
15.03.2018 18:47

Данилюк считает назначение главы НБУ положительным сигналом

Данилюк считает назначение главы НБУ положительным сигналом

Назначение Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины (НБУ) положительный сигнал, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Это положительная новость. Во-первых, НБУ должен иметь руководителя. Во-вторых, сам Яков Смолий является очень сильным, уже не кандидатом, уже главой Национального банка. Эта новость дает возможность понять дальнейшую политику НБУ", – сказал министр финансов в эфире радио "Новое время" в четверг.

При этом он отметил, что назначение главы НБУ является важным сигналом как для страны, так и для международных партнеров.

Ранее 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой НБУ Я.Смолия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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