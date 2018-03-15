Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Пацкана и Денисовой

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия членов фракции "Народный фронт" Людмилы Денисовой и фракции "Блок Петра Порошенко" Валерия Пацкана после их избрания главой Счетной палаты и омбудсменом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" прекращение полномочий Л.Денисовой, которую в этот же день избрали уполномоченной Верховной Рады по правам человека, на пленарном заседании в четверг проголосовали 285 народных депутатов.

За лишение мандата новоизбранного главы Счетной палаты Валерия Пацкана проголосовали 279 парламентариев.

Кроме того, народные депутаты прекратили полномочия омбудсмена Валерии Лутковской, "за" – 236 народных депутатов.