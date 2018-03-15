Россия ответственна за отравление Скрипаля – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он склоняется к точке зрения об ответственности России за отравление в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Похоже на то, что за этим стояли россияне. Ничего подобного никогда не должно происходить", - заявил президент журналистам в Белом доме в четверг.

Он добавил, что по этой проблеме он ведет серьезные консультации с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта Т.Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту. Москва отвергает эти обвинения. Накануне британский премьер объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.