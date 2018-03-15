Рада назначила 9 членов Счетной палаты, главой избран нардеп из БПП Пацкан Верховная Рада укомплектовала Счетную палату Украины и назначила ее главой Валерия Пацкана (фракция "Блок Петра Порошенко"). Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по итогам рейтингового голосования из 22 кандидатур, поданных профильным парламентским комитетом, Рада назначила девять членов Счетной палаты. За такое решение проголосовали 263 парламентария на заседании в четверг. После этого спикер парламента Андрей Парубий внес кандидатуру нардепа В.Пацкана, которого предыдущим голосованием Рада ввела в состав Счетной палаты, на должность главы Счетной палаты. За его назначение проголосовали 309 парламентариев. Кроме В.Пацкана, членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко, Игорь Яремчук. В.Пацкан (1975 г. р.) - кандидат юридических наук. Начал карьеру с работы в юридическом отделе Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. Работал преподавателем. С 2012 года - народный депутат Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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