Рада не смогла изъять из УПК "поправки Лозового"

РАДА-УПК-СКАНДАЛЬНЫЕ-НОРМЫ

Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты отказались поддержать соответствующий законопроект (№7547) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования уголовного судопроизводства за основу и в целом на пленарном заседании в четверг.

Они также не отдали 226 минимально необходимых голосов для утверждения его за основу. Таким образом инициатива отклонена.

Вместе с тем, народный депутат из фракции "Народный фронт", член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко с трибуны Верховной Рады в течении примерно 15 минут зачитывал редакцию законопроекта, в которой комитет рекомендует его утвердить.

Он отметил, что эти предложения и правки подготовлены рабочей группой, согласованы с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Национальной полицией. По его словам, принятие законопроекта в такой редакции даст возможность избежать коллапса системы досудебного расследования, который наступит уже 16 марта текущего года.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который присутствовал при рассмотрении данного законопроекта, также выступил с трибуны парламента. Он высказался против того, чтобы искали одного виновного в недостатках, которые существуют в настоящее время в уголовном процессуальном кодексе.

"Я не считаю возможным повторять фамилию депутата, правки которого так долго дебатируют. Но проблема совсем не в нем. Проблема в том, кто его консультировал, в том, кто под его подписью проталкивал свои интересы и проблема, в конце концов, в том, кто проголосовал за эти изменения… Потому я хотел бы, чтобы прекратили травлю Лозового, а весь парламент принял мудрое решение", - заявил Ю.Луценко.

Авторы законопроекта предлагали изъять нормы, которые позволяют обжаловать и отменить сообщение о подозрении на этапе досудебного расследования. В частности, данный законопроект предусматривал изъятие из УПК положений (ст.303 и 307), согласно которым в досудебном производстве может быть обжаловано сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по истечению 1 месяца, сообщение о подозрении в совершении преступления по истечению 2 месяцев, а следственный судья может отменить сообщение о подозрении.

Кроме того, законопроект предусматривал отсутствие необходимости проводить экспертизу исключительно по решению следственного судьи. Ныне действующий УПК предусматривает, что с ходатайством к следственному судье о проведении экспертизы нужно обращаться в том числе в случаях, когда необходимо установить причины смерти, установить тяжесть и характер телесных повреждений.

Законопроектом предлагали закрепить в УПК, что ходатайства об обеспечении уголовного производства, применении меры пресечения, обысках и прочих процессуальных действиях (ст.132, 184 и 234) не нужно будет подавать в локальный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого исключительно находится орган досудебного расследования как юридическое лицо, как это предусматривала "поправка Лозового".

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.

А.Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый список досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.

Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца – относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев – относительно тяжкого или отдельно тяжкого преступления.

Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.

Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или отдельно тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Следователь также должен будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.

Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно правке А.Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.