В Вашингтоне считают возможными санкции против России по "делу Скрипаля"

Администрация США допускает возможность введения санкций против России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила представитель госдепа Хизэр Нойерт.

"Это (санкции - ИФ) то, что мы можем сделать, но на данный момент я более не буду комментировать (эту тему - ИФ)", - сказала она в четверг на брифинге.

Она напомнила, что, по мнению Вашингтона и ряда его союзников, за отравлением С.Скрипаля, скорее только, стояла Россия.

"Вы говорите о соблюдении Россией (Конвенции о запрещении химического оружия - ИФ), о соблюдении ею обязательств по договору, а использование химического оружия - нарушение договора", - сказала Х.Нойерт, отвечая на вопрос журналиста.

Она также напомнила, что США ранее ввели санкции против КНДР после того, как при убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - было применено химическое оружие в виде высокотоксичного вещества VX.