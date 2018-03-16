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Представители ВС США передали Госспецтрансслужбе Украины 20 комплектов современных металлоискателей
16.03.2018 11:27

Представители ВС США передали Госспецтрансслужбе Украины 20 комплектов современных металлоискателей

 В Чернигове, на базе учебного центра Государственной специальной службы транспорта (Госспецтрансслужба), в рамках программы гуманитарного разминирования командования Вооруженных сил США в Европе и руководство отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине передали 20 комплектов металлоискателей "Майнлаб" подразделениям разминирования ДССТ на общую сумму 1,5 млн грн.

"Мы нуждаемся в массовом и качественном проведении работ по разминированию на востоке Украины, повышении безопасности местного населения от минно-взрывных рисков разминирования территорий. Для этого нам нужны современные средства разминирования", - цитирует госсекретаря Минобороны Украины Александра Дубляна пресс-служба Минобороны в пятницу утром.

По словам главы администрации Госспецслужбы транспорта Николая Малькова, параметры данных металлоискателей значительно превышают те, с которыми работают саперы сейчас. Это оборудование повысит уровень оперативности реагирования инженерно-саперными подразделениями Госспецтрансслужбы на минно-взрывные риски, качество и безопасность проведения работ по разминированию, а главное - снизит опасность для граждан и грузов при их перевозке и пребывании на объектах транспортной инфраструктуры Украины.

"Следует отметить, что Государственная специальная служба транспорта является специализированным военным формированием, которое входит в систему Министерства обороны Украины", - напомнили в оборонном ведомстве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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