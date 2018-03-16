Гройсман о появлении "третьего пола" в меданкетах: Я абсолютно традиционных взглядов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что придерживается традиционных взглядов в вопросе половой идентификации, в том числе и в медицинских анкетах.

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу внефракционный депутат Виктор Кривенко спросил у премьер-министра: "Сейчас в документах Министерства здравоохранения вводится действительно третий пол. Вводить в анкетах пол "нет пола". Какое ваше отношение к этому?"

В.Гройсман ответил, уже говорил об этом в свое время с трибуны парламента. "Я абсолютно традиционных взглядов, и другого для меня нет", - добавил он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что для него семейные ценности являются очень важным вопросом.