EIB одобрил кредит на €932 млн для финансирования проекта газопровода TANAP

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (EIB) 15 марта утвердил предоставление кредита в размере €932 млн на финансирование строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении банка.

При этом банк не уточняет, кто выступает бенефициаром по кредиту.

Ранее кредитование данного проекта было одобрено Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

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Общая стоимость финансирования строительства TANAP оценивается в $8,6 млрд.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась в марте 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров будут направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год - 4 млрд кубометров, в третий год - 6 млрд кубометров.

В проекте TANAP 30% принадлежит Botas, 58% - Госнефтекомпании Азербайджана, 12% - BP.