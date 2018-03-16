Глава МИД Украины: Венгрия близко приблизилась к "красной линии"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, близко приблизилась к "красной линии".

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже близко приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", - заявил П.Климкин в интервью BBC News Украина.

Глава МИД Украины считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением действительности.

"Ну какая задача ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье. Второе набег на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая задача нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?", - отметил П.Климкин.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

В СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.