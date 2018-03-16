Механизм выделения 1 млрд грн госгарантий на модернизацию шахт будет согласован до конца марта - Гройсман Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует до конца марта окончательное согласование механизма выделения 1 млрд грн государственных гарантий, предусмотренных на модернизацию шахт. Читайте новость также на "Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд грн госгарантий ", - написал В.Гройсман в микроблоге Twitter в пятницу. Он подчеркнул, что средства необходимо вкладывать в направления, которые позволят заложить возможности для увеличения добычи угля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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