Крипто-провайдер в своей работе должен опираться на правило "Знай своего клиента" - Алена Дегрик

В последнее время курс основных криптовалют нестабилен, что заметно отражается на настроениях участников финансового рынка. По словам руководителя ФК "Леогейминг Пей" Алены Дегрик сегодня многие трейдеры осознали, что иметь дело с криптовалютой – не самая простая задача, особенно на фоне новых правил. Об этом она написала в своем.

Регулятивная политика в действии

По ее словам, отсутствие понятного и прозрачного госрегулирования рынка криптовалюты – это проблема, касающаяся не только действующего украинского законодательства, но и большинства европейских стран. «Законодательная база формируется намного медленнее, чем развиваются сами криптовалюты. Поэтому не так давно органы финмониторинга Швейцарии и ФРГ предложили собственный проект регулирования ICO, согласно которому статус криптовалюты определяется областью ее применения и соответственно, действующими законами в данной сфере», - пишет знаток.

Как заявила глава ФК "Леогейминг Пей", согласно этому проекту оборот криптовалюты будет осуществляться под строгим контролем органов финансового надзора, чтобы исключить варианты недобросовестного использования виртуальных денежных средств. «Говоря о конкретных мерах следует отметить, что пару недель назад в Финнадзор ФРГ издал постановление, согласно которому все местные крипто-провайдеры обязаны предоставить данные своих клиентов. Что же будет происходить на других европейских рынках, пока не известно, но мне кажется, что они с радостью воспользуются наработками своих немецких и швейцарских соседей», - отметила она.

Глава LeoGaming уточняет, что проблема криптовалюты состоит не в том, будут ли изданы соответствующие законы, а в том, будут ли они исполняться участниками крипто-рынка.

Применим ли принцип "Know Your Customer" для рынка криптовалют?

«Несмотря на прозрачность совершаемых транзакций, рынок криптовалют является идеальным полем деятельности для мошенников. Именно следовательно все больше крипто-провайдеров в своей работе опираются на правило "Знай своего клиента"», - отмечает Алена Дегрик.

Согласно законам о противодействии отмыванию денежных средств они обязаны узаконить своих клиентов. Однако определить рамки действия данного закона относительно рынка криптовалюты пока довольно сложно.

Какие способы идентификации используются в мировой практике?

«Криптовалюты будут и должны регулироваться государством, но как это будет происходить, мы пока не знаем. На данный момент нам известно о двух методах: фото- и видеоидентификация. Вследствие их несовершенства есть вероятность, что в ближайшее время будет разработана новая система идентификации, которая и положит конец "анонимам" и внесет больше прозрачности в данную сферу», - прогнозирует Алена Дегрик.