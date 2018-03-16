Philips Lighting сменила наименование на Signify

Нидерландская компания Philips Lighting, крупнейший производитель светового оборудования в мире, сменила наименование на Signify.

"Новое имя подчеркивает новые возможности освещения", - говорится в пресс-релизе Philips Lighting.

Вместе с тем, по условиям лицензионного соглашения с Royal Philips, компания Signify продолжит выпускать продукцию под брендом Philips.

По словам гендиректора Philips Lighting Эрика Рондолы, новое имя "точно отражает стратегическую концепцию и дает потрясающую возможность представить обновленный и уникальный фирменный стиль".

Как сообщалось, с 19 марта акции Philips Lighting войдут в основной индекс голландской фондовой биржи Euronext Amsterdam - AEX. В расчет AEX входят бумаги 25 крупнейших компаний, имеющих листинг на Euronext Amsterdam

В мае 2016 года Royal Philips NV провела IPO подразделения Philips Lighting, а затем сократила долю участия в этом бизнесе до 29% и утратила контроль над выделенной компанией.

Объем продаж Philips Lighting по итогам 2017 года составил 6,965 млрд евро, чистая прибыль - 281 млн евро. В компании работают 32,13 тыс. сотрудников более чем в 70 странах. Капитализация в настоящее время превышает 4,4 млрд евро.