Стороны конфликта преимущественно прекратили обстрелы на Донбассе

Специальная мониторинговая задача (СММ) ОБСЕ отмечает значительное улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе на минувшей неделе, количество обстрелов существенно снизилось, сообщил замглавы миссии Александр Хуг.

"На прошлой неделе стороны преимущественно прекратили обстрелы после того, как они подтвердили свою приверженность прекращению огня за неделю до того. В местах, которые за прошлые 4 года стали воплощением насилия, СММ ОБСЕ в основном наблюдала относительное затишье", - сказал он на брифинге в пятницу.

"Подтверждение приверженности прекращению огня вступило в силу с 00:01 минуты 5 марта. После чего на протяжении недели СММ ОБСЕ отметила, что уровень насилия вдоль линии столкновения снизился на 82% по сравнению с позапрошлой неделей", - добавил замглавы миссии.

По его словам, лишь в 4% случаев обстрелов огонь ведут из вооружения, которое должно быть отведено. При этом А.Хуг отметил, что на минувшей неделе такое оружие применялось 13 раз, тогда как неделей ранее – 300 раз.

Он добавил, что во многих населенных пунктах вдоль линии столкновения сторон гражданское население смогло впервые за много месяцев вернуться к привычному образу жизни.

Однако он подчеркнул, что ситуацию нельзя назвать идеальной.

У СММ ОБСЕ вызывает обеспокоенность тот факт, что хотя снижение насилия на минувшей неделе было ощутимо вдоль всей линии столкновения, были зафиксированы несколько заметных локальных случаев обострения ситуации, в частности, в районах на восток и северо-восток от Мариуполя.

"Такие обострения напоминают нам, что опасность вспышки насилия все еще существует. Это также свидетельствует о том, что стороны все еще не приняли решение полностью выполнять взятые на себя обязательства. Они все еще не решили сделать режим прекращения огня необратимым", - сказал А.Хуг.

Он также отметил, что тяжелое оружие все еще присутствует в тех местах, где его не должно быть, а также близость размещения сил и формирования.

По словам замглавы миссии, не было положительных подвижек в разведении сил и формирование.

"В Станице Луганской, например, стороны разделяет только лишь 300 метров. Стороны буквально видят друг друга, они находятся в пределах дальности огня со стрелкового оружия. Малейшая провокация может привести к эскалации, выходу ситуации из-под контроля. Жест, поднятый флаг или выкрик могут привести к выстрелу, совершенному со злости, а затем – огонь в ответ. В конце концов, это может привести к применения тяжелого вооружения", - пояснил он.