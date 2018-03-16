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На горнолыжном курорте в Гудаури подъемник стал двигаться в обратном направлении
16.03.2018 14:57

На горнолыжном курорте в Гудаури подъемник стал двиагться в обратном направлении

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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