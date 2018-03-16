Введение правила округления сумм чеков не окажет влияния на инфляцию – банкиры

Решение Национального банка Украины (НБУ) прекратить чеканить монеты мелких номиналов (1, 2, 5 и 25 коп.) и ввести правило по округлению сумм расчетов не окажет влияния на инфляцию, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Округление розничных цен в пределах гривни не окажет влияния на инфляционные процессы, де-факто большинство цен уже округлены самим рынком для удобства его участников. Все большее приобщение потребителей к культуре безналичных платежей и дальнейшее развитие рынка платежных карт и инфраструктуры минимизирует возможные временные неудобства переходного периода, так как при безналичных оплатах округление не нужно", - сказала директор по операционной работе банка "Кредит Днепр" Галина Избинская.

Главный экономист Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов придерживается аналогичной точки зрения: "Округлению подлежат не цены, а денежные расчеты в наличной форме. В частности, это не препятствует предприятиям торговли устанавливать "маркетинговые" цены с точностью до копейки, например, 19 грн. 99 коп. Учитывая статистически незначимый максимальный размер округления в 5 коп. на одну оплату товаров или услуг, набор которых может быть самым разным, какого-либо "подстраивания цен" на те или иные товары или услуги не произойдет. Соответственно, никакого влияния на инфляцию практика копеечного округления наличных платежей не окажет", - сказал он.

Директор департамента инкассации ПУМБа Андрей Бодян отметил, что введение правила по округлению сумм расчетов позитивно скажется на организации работы торговых сетей.

"Округлению будет подлежать не цена отдельного товара, а общая стоимость покупки. С учетом среднего чека покупки, а также того факта, что по одной покупке клиент будет нести дополнительные расходы в несколько копеек, а по другой сможет компенсировать эти дополнительные расходы, считаем, что влияние округления на покупательную способность клиентам будет незначительным. Напротив, у торговцев возникает решение их проблемы по выдаче сдачи клиенту при покупке, следовательно, снизятся их расходы на покупку монет мелкого номинала (стоимость которых доходит до 700% номинала) и на реализацию обходных решений по выдаче сдачи (реализация пополнений счета, специальные бонусные карты и т.п.). А это, потенциально, может отразиться на ценах товаров в сторону их снижения", - сказал он.

При этом эксперты расходятся во мнениях относительно того, насколько существенными будут дополнительные расходы банков на оборудование в связи с заменой банкнот низких номиналом на монеты.

"Для организации приема монет через терминалы самообслуживания банки должны будут инвестировать значительные суммы на приобретение парка новых устройств или их модернизацию, так как существующие банкоматы и ПТКС (программно-технические комплексы самообслуживания - ИФ) не предполагают приема монет. Потенциально терминалы самообслуживания с функцией приема монет могут заинтересовать компании, которые специализируются на бизнесе приема коммунальных и иных платежей с незначительной суммой среднего чека", - сказал А. Бодян.

Вместе с тем, по оценке Г.Избинской, минимальный номинал банкнот для заправки банкоматов в 20 грн является достаточным. "Средняя сумма снятия наличных в банкомате по итогам 2017 года превысила 1,650 грн, увеличившись за 10 лет почти втрое. Банкоматы и сейчас заправляются преимущественно банкнотами номиналом от 50 грн", - сказала она.

Банкиры также по-разному оценивают влияние замены банкнот низких номиналом на монеты на стоимость инкассаторских услуг.

Так, по оценке А.Бодяна, при отсутствии дефицита новых номиналов монет в обращении существенного влияния на стоимость инкассаторских услуг не будет.

Аналогичной точки зрения придерживается и Г.Избинская: "На качество и стоимость инкассаторских услуг данный процесс не повлияет, так как монеты и сейчас присутствуют в денежном обороте, изменятся лишь их номиналы и степень востребованности".

Вместе с тем председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что в связи с заменой банкнот низких номиналом на монеты услуги инкассации подорожают.

"Услуги инкассации могут вырасти в среднем на 20%, так как нужно будет переделать монетоприемники, понадобятся дополнительные площади для хранения монет, да и сам груз будет тяжелее", - сказал В.Кравец.

По его оценке, в перспективе Банкнотно-монетному двору Нацбанка Украины (НБУ) было бы целесообразно рассмотреть возможность внедрения технологий выпуска пластиковых купюр.

"Срок "жизни" пластиковых банкнот – пять лет, тогда как бумажных купюр мелких номиналов – до года, а монет – 10-15 лет. Пластиковые банкноты используются, например, в Австралии и Румынии. Если инфляция не превысит 15%, то стоимость производства монеты номиналом от 1 грн до 10 грн в 4-5 евроцента не будет выше ее номинала, однако если инфляции превысит 15%, себестоимость монеты превысит ее номинал, что сделает экономически невыгодным их производство", - добавил банкир.