Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине

Президент Украины Петр Порошенко посетил недавно освобожденную силами АТО Катериновку и Золотое (оба – Попаснянский р-н, Луганская обл.), сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построено контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали постоянными обстрелами российские оккупанты", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу днем.

Других подробностей визита П.Порошенко в зону проведения АТО на Донбассе С.Цеголко не сообщил.

Как рассказала на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко, президент Украины посетил КПВВ "Золотое", открытие которого два года блокируют боевики.

"П.Порошенко побывал в освобожденной Катериновке, куда не приезжают даже наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, так как их ежедневно обстреливают. До "нуля" – несколько сотен метров. Линия столкновения действительно проходит по границе села. И это очень важно, чтобы жители маленького села, где остаются жить 200 украинцев, между них 20 детей, знали, что украинская власть их поддерживает и делает все, чтобы на оккупированный Донбасс зашли миротворцы, и закончилась война и ежедневные обстрелы", - отметила И.Геращенко.