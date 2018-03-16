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СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса – Хуг
16.03.2018 16:20

СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса – Хуг

СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса – Хуг

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявляют о препятствовании их работе на неподконтрольной правительству территории Донбасса на минувшей неделе.

"Помимо многочисленных случаев, когда стороны препятствовали нам двигаться дальше, заявляя о наличии мин и невзорвавшихся боеприпасов. На протяжении прошлой недели свободу передвижения СММ активно ограничивали по меньше мере 23 раза, каждый раз – в неподконтрольных правительству районах", - сказал заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге в пятницу.

По его словам, со многими такими ограничениями СММ ОБСЕ сталкивалась в районах вдоль неконтролируемого участка государственной границы Украины в Луганской области.

А.Хуг отметил, что третью неделю подряд вооруженные лица приказывали патрулям миссии покинуть эти районы.

Кроме того, он добавил, что уже шестую неделю подряд беспилотники СММ ОБСЕ подвергаются обстрелам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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