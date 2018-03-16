Украинские националисты планируют пикетировать посольство РФ в Киеве в день голосования на выборах президента России

Ряд украинских националистических организаций намерены провести акции у здания посольства России в Киеве в день голосования на выборах президента РФ в воскресенье, 18 марта.

Как рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу первый замглавы партии "Национальный корпус" Назар Кравченко, в акциях примут участие, в частности, ВО "Свобода", "Правый сектор", "С14".

"Мы планируем с самого момента открытия участка для голосования, с 8.00 мирный пикет. Также мы проведем небольшой флешмоб. Будем проводить разъяснительную работу, так сказать, украинскую пропаганду с теми, кто будет приходить голосовать", - сказал он.

При этом Н.Кравченко подчеркнул, что активисты Нацкорпуса не будут препятствовать тем, кто придет к посольству для волеизъявления.

В свою очередь, координатор организации "С14" Сергей Мазур также отметил, что активисты намерены провести мирную акцию.

"Мы также подготовим специальный баннер с фотографиями узников Кремля", - сказал он.

Выступая с трибуны Верховной Рады Украины внефракционный народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода") подчеркнул, что проведение голосования на выборах президента России в участках для голосования в Украине является абсолютным нарушением международного права и "покушением на нашу страну".

"Мы понимаем, что это абсолютный маразм, когда на территории, подконтрольной Украине, будут проходить эти выборы - в четырёх городах, в дипломатических представительствах РФ - в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. И когда "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", другие силы... говорят что они будут проводить акции в эти дни под этими представительствами страны- агрессора, чтобы не допустить этого позора..., то что заявляет Национальная полиция? Она говорит, что мы будем усиливать охрану диппредставительств, мы не будем высылать вон российских дипломатов из Украины, как это сделала Великобритания за одного или двух своих граждан, а мы будем их усиленно охранять, потому что это для нас очень важно, чтобы на территории Украины Путин получил голоса", - сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что националисты будут обязательно проводить акции протеста, и "мы и призываем всех украинцев делать выводы из таких ситуаций".