Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о евроатлантических устремлениях Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию Украины, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

"Мы будем настаивать на одобрении плана действий по членству Украины в НАТО… Я уже, кстати, дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наши устремления по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз",- сказал П.Порошенко в Краматорске в пятницу.