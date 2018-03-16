Задержана сотрудница "Укргазбанка", подозреваемая в завладении 250 млн грн

Сотрудники прокуратуры Киева вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали женщину, подозреваемую в незаконном завладении средствами государственного банка "Укргазбанк" на сумму 250 млн грн.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка "Укргазбанк", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу.

Правоохранители выяснили, что для реализации своего плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц, а также привлекла в качестве соисполнителей других лиц.

"Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривень незаконно выбыло из-под его ипотеки", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в отдельно крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

По ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.