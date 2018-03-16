Украина солидарна с Великобританией в истории с отравлением в Солсбери - Порошенко

Украина разделяет позицию руководства США, Великобритании, Франции и Германии, которые считают, что за отравлением граждан Великобритании стоит РФ, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Химическая нападение Кремля в Великобритании дает шокирующий пример применения российского нервнопаралитического оружия на территории другого государства, и это ни что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", - сказал П.Порошенко в Краматорске в пятницу.

"От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент, я целиком и полностью разделяю позицию, которая высказана во вчерашнем совместном заявлении руководителей Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии – и наше письмо России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон – убирайтесь радостно прочь", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила об информировании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что РФ использовала нервно-паралитическое вещество при отравлении бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что РФ с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.