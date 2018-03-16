ГМС Украины позаимствует опыт экспертов США в вопросах идентификации и верификации лиц

Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк на встрече с представителями посольства США в Украине и представительства Международной организации по миграции (МОМ) обсудил актуальные вопросы получения гражданства, идентификации и верификации лиц.

"Стороны обсудили актуальные вопросы получения украинского гражданства, идентификации и верификации лиц, оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сообщается на сайте ГМС в пятницу.

М.Соколюк рассказал гостям об осуществлении реформы системы миграционной службы в стране.

В свою очередь, представители посольства США в Украине поделились опытом внедрения в своей стране биометрических документов, удостоверяющих личность, а также рассказали об усовершенствовании системы выдачи паспортов.

"Стороны договорились приложить максимальные усилия для развития дальнейшего сотрудничества между странами в миграционной сфере. В частности, было достигнуто согласие привлечь опыт экспертов США и ознакомиться с достижениями американских коллег в вопросах гражданства, идентификации и верификации лиц", - сказано в сообщении ГМС Украины.