Прокуратура задержала женщину, подозреваемую в завладении 250 млн грн Укргазбанка

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Сотрудники прокуратуры Киева вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали женщину, подозреваемую в незаконном завладении средствами государственного Укргазбанка на сумму 250 млн грн.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовало подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка Укргазбанка", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу.

Правоохранители выяснили, что для реализации своего плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц, а также привлекла в качестве соисполнителей других лиц.

"Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн грн незаконно выбыло из-под его ипотеки", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в отдельно крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

По ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента информационной политики, маркетинга и рекламы Укргазбанка Владимир Пикалов, задержанная правоохранителями женщина не является сотрудницей Укргазбанка.

"Задержанная не является сотрудником банка, а по информации правоохранительных органов, является организатором преступной группы, подделавшей подпись одного из членов правления Укргазбанка. Непосредственный исполнитель данного преступления был задержан в 2017 году", - сказал он, добавив, что руководство банка оказывало максимальное содействие следствию и благодарно за оперативные и эффективные действия правоохранителей.