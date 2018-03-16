Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК

Работа следственных подразделений будет организована в соответствии с изменениями в Уголовном процессуальном кодексе Украины, которые вступили в силу 16 марта, сообщил заместить главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления (ГСУ) Виталий Невгад.

"Мы рассмотрим и доведем к вашему сведению новеллы в работе, соответствующие алгоритмы действий с учетом проблематики определенных рисков, с которыми мы столкнемся, вероятно, уже с завтрашнего дня", – сказал В.Невгад в ходе рабочего совещания с участием руководителей следственных территориальных подразделений, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Начальник ГСУ указал, что с целью оперативного реагирования на проблемные вопросы и оказание всесторонней помощи в осуществлении расследований в Главном следственном управлении сформирована координационная группа.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, в частности, возможность проведения рассмотрения судами избрания меры пресечения в режиме видеоконференции для отдаленных регионов.

"Законодательством это допускается. Это касается тех подразделений, которым нужно для объявления подозрения преодолевать путь в несколько километров. Требование объявления подозрения в течение 24 часов с момента задержания и доставки в суд ходатайства и всех участников следственных действий остается неизменным", - подчеркнул В.Невгад.

По его словам, все необходимые следственные действия должны проводиться в максимально сжатые сроки, следовательно никакие изменения в законодательстве не должны повлиять на эффективность работы следственных подразделений и обеспечение защиты прав граждан.