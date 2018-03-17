Днепропетровский облсовет вернул в собственность городов 28 медучреждений

Депутаты Днепропетровского областного совета на 12-й сессии в пятницу приняли решение о передаче 28 медицинских учреждений в собственность городов.

В решении облсовета указано, что в управление Днепру передано 11 медицинских учреждений, Кривому Рогу - 13, Павлограду и Новомосковску – по 2 больницы.

Переданные больницы предоставляют медицинские услуги исключительно жителям своего города и не пересекаются с третичным уровнем медицины.

На протяжении последних почти 6 лет все лечебные учреждения вторичного звена находились в коммунальной собственности территориальной громады области.

"В областном подчинении остаются крупные больницы, которые в будущем должны стать центрами госпитальных округов. Эти больницы будут и впредь развиваться, оснащаться современным оборудованием. Именно на них будет возложена задача оказания высококвалифицированной медицинской помощи", - прокомментировал председатель облсовета Глеб Прыгунов.

Кроме того, депутаты направили более 139 млн грн на строительство амбулаторий в сельской местности, 22 млн грн - на приобретение медицинского оборудования для больниц в селах, 20 млн грн – на приобретение медикаментов и расходных материалов, в том числе 10 млн грн - для больных сахарным диабетом. На ежемесячные выплаты ВИЧ-инфицированным детям предусмотрено около 1,5 млн грн.

На развитие инклюзивного образования, в частности для создания ресурсных комнат, депутаты предусмотрели 17 млн грн. На обновление материально-технической базы учебных заведений порядка 67,7 млн грн и 14 млн грн на закупку школьных автобусов.