Украинские лыжники завоевали "серебро" и "бронзу" на зимних Паралимпийских играх Украинские лыжники получили очередные награды на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщается на странице НОК Украины в "Фейсбуке". Так, Григорий Вовчинский завоевал серебряную награду, а Максим Яровой стал бронзовым призером Паралимпиады. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских спортсменов с этими достижениями. "Поздравляю Григория Вовчинского и всю паралимпийскую сборную Украины с "серебром"! Также отличный результат у Ярового Максима – "бронза" за соревнования в лыжной гонке на 7,5 км", - написал глава государства на странице в "Фейсбуке". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика украины играх странице лыжники украинские Теги: спорт