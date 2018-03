Бывшего замдиректора ФБР уволили за разглашение информации

Генеральный прокурор США Джеффри Сешнс уволил бывшего первого заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба только за 26 часов до его выхода на пенсию в связи с нарушением им конфиденциальности и утратой доверия к нему, сообщает .

"ФБР ожидает от каждого сотрудника соответствия самым высоким стандартам честности, профессиональной этике и ответственности", - говорится в заявлении Сешнса.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!