Укргидрометцентр предупреждает о возможном сходе снежных лавин в Карпатах

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о значительной опасности схода снежных лавин в Карпатах 17-19 марта.

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 17-19 марта в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу.

В ГСЧС также проинформировали о факте схода мокрой лавины 13 марта в Ивано-Франковской области. "При обследовании лавинных очагов Сл Пожижевская, с восточного склона горы Брецкул (Ивано-Франковская обл.) обнаружен сход мокрой лавины объемом 210 кубометров. Дата схода 13 марта между 15 и 16 часами. Убытки не причинены", - отмечается в сообщении.