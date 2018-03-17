Москва высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность в РФ Британского совета

Вызванному 17 марта в МИД России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу передана нота о том, что "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта", российской стороной в ответ приняты ряд решений, сообщил в субботу МИД РФ.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении российского дипведомства.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - сообщили в МИД РФ.

"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - добавили в МИД РФ.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

В частности, Т.Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ С.Скрипаля и его дочери.

Кроме того, Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, добавила Т.Мэй. Также она заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

Т.Мэй заявила, что в рамках ответных мер против России в связи с "делом Скрипаля" Лондон отзывает свое приглашение С.Лаврову посетить страну с ответным визитом, которое было передано после визита в Москву главы Форин-офиса Бориса Джонсона.

Т. Мэй заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства. "В ответ на случай со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает.