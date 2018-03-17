Полиция задержала в Одессе членов ОПГ, похищавших людей ради крупных выкупов

Сотрудники полиции задержали в Одессе четверых членов этнической организованной преступной группы, которая занималась похищением людей, сообщал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

По его словам, в разоблачении злоумышленников принимали участие полицейские 7 областей страны.

В ноябре 2017 года члены ОПГ похитили человека и потребовали у родственников выкуп в сумме $200 тыс. В процессе следствия полицейские установили шестерых непосредственных похитителей. Двое из них на данный момент остаются в розыске.

Кроме того, правоохранители провели более 30 обысков, в результате которых изъяли крупный запас оружия: пистолеты, ружья, пулемет, автомат, гранаты, ножи и т.д.

Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Четверым задержанным один из судов Одессы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.