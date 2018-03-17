На взятке в $10 тыс. разоблачен руководитель одного из управлений миграционной службы в Одесской области

Правоохранители задержали руководителя одного из управлений миграционной службы в Одесской области на взятке в 10 тыс. долларов.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, эти деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении вида на постоянное бытие на территории государства двух иностранцев.

В "состав услуги" включалось оформление для указанных лиц фиктивных браков с гражданками Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи прокуратуры области по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.