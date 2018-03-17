СБУ выдворила в РФ сотрудницу российского телеканала, подготовившую антиукраинские сюжеты в преддверии выборов президента

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность сотрудницы телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, а также намеревалась устроить информационную провокацию, освещая выборы президента РФ на территории Украинского государства.

Как сообщил в субботу пресс-центр CБУ, эту гражданку РФ принудительно вернули на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое общество и наносили вред международному имиджу Украины.

По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации "путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства".

С целью предупреждения противоправных действий гражданки РФ, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Н.Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.