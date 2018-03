Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть жертвы По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ. Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек. Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли. Причина крушения пока неизвестна. 9 dead in Plaridel, Bulacan plane crash | — SunStar Philippines (@sunstaronline) The charred remains of the two children who were earlier missing during the fire incident in Barangay Pajo, Lapu-Lapu City were found this morning. | — SunStar Philippines (@sunstaronline) Сводка.нет - Новости Украины и Мира



