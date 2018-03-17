Грузинская компания "Red-Co" за свой счет приглашает всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне

Все пострадавшие во время произошедшей в пятницу аварии на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури вместе с членами своих семей при желании в будущем году смогут бесплатно отдохнуть на этом курорте Грузии.

Пострадавших и членов их семей приглашает в Гудаури частная девелоперская компания "Red-Co", владеющая на курорте гостинично-оздоровительным комплексом New Gudauri Resort Residences & Spa.

"В связи с происшедшей 16 марта аварией мы выражаем сожаление и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы готовы в следующем зимнем сезоне принять в Гудаури всех пострадавших и членов их семей, и при этом покрыть все их расходы", - говорится в заявлении, распространенном в субботу компанией.

В нем подчеркивается, что для компании очень важно не оставить пострадавших без внимания. "Мы желали бы, чтобы у них о Гудаури остались приятные впечатления, и сделаем все для этого в сезоне будущего года", - сказано в заявлении "Red-Co".

Ранее сообщалось, что в результате аварии на канатной дороге в Гудаури пострадали 11 человек, из них двое граждан Украины.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего кресла вдруг быстро начали скатываться назад и врезались друг в друга, в результате чего люди стали падать с высоты на снег. Позже была озвучена еще одна версия - неисправность тормозной системы канатной дороги.

В Грузию уже прибыли представители австрийской "Доппельмайер" (Doppelmayr), которая производит эти канатные дороги и смонтировала их в Гудаури, к ним в ближайшее время присоединятся и международные эксперты из бюро Бюро Веритас (Bureau Veritas), чтобы установить истинную причину аварии.

В связи с происшедшим МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.

Как сообщалось, один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури граждан Украины вернулся на родину, другая находится в больнице в Тбилиси, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил В. Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Ранее в субботу первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сообщил, что гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении.

"Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сказал министр журналистам в субботу после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.