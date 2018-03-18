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За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ
18.03.2018 06:38

За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

На донецком направлении боевики применили гранатометы по укреплениям ВСУ близко от населенного пункта Опытное.

На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – подчеркнули в пресс-центре.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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