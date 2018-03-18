Киберполиция разоблачила ОПГ занимавшуюся создании сайтов для продажи несуществующих автозапчастей

Киберполиция разоблачила преступную группу в создании сайтов для продажи несуществующих автозапчастей, сообщили в Киевском управлении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"Злоумышленники предлагали пользователям сети купить автозапчасти по сниженной цене, а после 100% предоплаты за товар, исчезали. Обманывая, таким образом, своих клиентов, мошенники ежедневно получали прибыль от 20 до 30 тыс. грн. По данному факту начато более десятка уголовных производств. Работники Киевского управления Департамента киберполиции и следственного управления полиции Черкасской Национальной полиции Украины разоблачили преступную группу, участники которой мошенническим путем обманывали украинцев", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Оперативники Черкасского отдела киберполиции установили, что группа состояла из шести участников и действовала на территории всей страны начиная с 2016 года. Для осуществления своей преступной деятельности они создали несколько сайтов по продаже автозапчастей. Рекламу своей деятельности размещали на известных Интернет площадках. Ежемесячно, только на продвижение своего "продукта" они тратили около 50 тыс. грн.

"Для конспирации своей преступной деятельности каждые две недели группа меняла место расположения своего "офиса", переезжая из региона в регион. Также, постоянно (один раз в 3-4 дня) менялись номера телефонов, по которым с ними можно было связаться, и банковские реквизиты для оплаты товаров. Установлено, что все банковские счета, которые использовали злоумышленники, были оформлены на подставных лиц", – сказано в сообщении.

По факту совершения противоправной деятельности полиция начала более 15 уголовных производств. Все они квалифицируются по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В их очередном "офисе" в г.Умань (Черкасская обл.), правоохранители провели санкционированный обыск, при котором изъято компьютерное оборудование, более двух десятков мобильных телефонов и тетради с черновой бухгалтерией.