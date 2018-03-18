Полиция не нашла взрывоопасных предметов у здания российского генконсульства в Одессе

В Одессе правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на территории Гагаринского Плато.

"Во время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 лиц", - сообщает МВД Украины в микроблоге в Твиттере.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности).

Ранее в воскресенье корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник управления общественной безопасности главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко сообщил, что около 8 часов утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства РФ.

Вместе с тем, кордон полицейских на подъезде к зданию генконсульства сохраняется.

Кроме того, в районе дипломатического учреждения постепенно собираются представители различных организаций. По предварительным данным, на 12:00 намечена совместная акция протеста против проведения выборов президента России в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.