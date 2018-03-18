Полиция продолжает поиск взрывных устройств на территории вокруг генконсульства России в Одессе

Полиция продолжает поиск взрывных устройств на территории вокруг генерального консульства России в Одессе.

"Информация о завершении проверки по минированию преждевременна", - сообщила журналистам руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на территории Гагаринского Плато, где расположено консульство.

В воскресенье корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник управления общественной безопасности главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко сообщил, что около 8 часов утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства РФ.

Вместе с тем, кордон полицейских на подъезде к зданию генконсульства сохраняется.

Кроме того, в районе дипломатического учреждения постепенно собираются представители различных организаций. По предварительным данным, на 12:00 намечена совместная акция протеста против проведения выборов президента России в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.