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В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей
18.03.2018 11:47

В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей

В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей

В воскресенье на службу в центральной части Киева заступили 1500 правоохранителей, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на какие-либо нарушения. Призываем всех участников акций придерживаться установленных правил поведения и норм действующего законодательства", - цитирует А.Крищенко сайт Нацполиции.

Как отмечено в сообщении, в местах проведения акций (Воздухофлотский проспект, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.

Как сообщалось, на 12.00 сторонники Руха новых сил Михеила Саакашвили собираются на Майдане Независимости.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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