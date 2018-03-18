В начале следующей недели сохранится зимняя погода

В ближайшие сутки, 19 марта, в Украине сохранится зимний характер погоды, сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей циклон обусловит сложные погодные условия: сильный снег, кое-где метели, снежные заносы; в западных и северных областях, а днем по всей Украине небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на севере Левобережья до 17° мороза, днем 3-8° мороза; на крайнем юге и в Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура в столице ночью 11-13° мороза, днем 5-7° мороза, в Киевской области ночью 9-14°, днем 6-11° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в понедельник, 19 марта, самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,2 градусов тепла в 1990 году, самая низкая – ночью на отметке 16,4 градусов мороза в 1928 году.

Во вторник, 20 марта, ночью - без существенных осадков, лишь в Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой снег. Днем в большинстве областей сложные погодные условия: снег и мокрый снег, на юге с дождем, кое-где сильные осадки, метели, в южной части кое-где налипание мокрого снега, гололед, лишь в западных, днем и северных областях небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в южной части и Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 9-14° мороза, на севере Левобережья до 17°, днем 3-8° мороза.

В Киеве 20 марта ночью - без осадков, температура 10-12° мороза; днем небольшой снег, температура 3-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.