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Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет
18.03.2018 13:23

Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет

Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет

Увеличение количества россиян, выезжающих из Украины для голосования на выборах президента РФ, в последние дни Госпогранслужба Украины не фиксирует.

"Ажиотажа на украинско-российской границе нет. Массового выезда россиян для голосования в Россию не наблюдается", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

Народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") предложил россиянам, проживающим в Украине и желающим проголосовать на выборах, выехать в день голосования в Россию и осуществить волеизъявление там.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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