Киев предупреждал Москву о принятии соответствующих мер, если незаконные выборы в Крыму не будут отменены

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отмечает, что РФ не позволила гражданам Украины в 2014 году участвовать в президентских и парламентских выборах в оккупированных Крыму и Донбассе, а также и провести в этих регионах местные выборы.

"О том, что РФ прибегнет к симметричному ответу и закроет украинские учреждения в день украинских выборов, и не даст украинцам проголосовать,.. то напомню, что Россия уже не дала украинцам в оккупированном Крыму и Донбассе избирать президента и Верховную Раду в 2014 году, и провести местные выборы", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

При этом она отметила, что РФ "будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, чтобы завести пророссийского президента и массированную пятую колонну в ВР". "Именно это, а не неработающие участки в России, будут угрозой", - считает первый вице-спикер.

И.Геращенко, комментируя недопуск в российское посольство и консульства РФ в день голосования на выборах президента 18 марта, также напомнила, что Верховная Рада две недели назад приняла обращение к парламентам стран ЕС и G7, а также в международные институции с призывом не признавать эти выборы, "потому что они фальсифицируются, в частности в украденном Крыму". "Если мы призываем мир не признавать эти выборы… было бы странно, если бы эти выборы проходили на территории Украины", - отмечает она.

Первый вице-спикер также напоминает, что МИД Украины официально обращался к РФ с требованием отменить незаконные выборы в Крыму, и предупреждал, что в противном случае украинская сторона будет вынуждена принять соответствующие меры.

"Третье: вопрос безопасности. Мы не позволим кому-либо в этот день совершить провокации в дипломатических учреждениях другой страны и потом это использовать. Поэтому все правильно", - отметила И.Геращенко.

Как сообщалось, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.