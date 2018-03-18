Акция за разрыв дипотношений с РФ проходит у российского консульства в Киеве

Акция "Народный разрыв дипломатических отношений с агрессором" проходит неподалеку от здания консульского отдела посольства РФ в Украине в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 50 активистов добровольческого движения "ОУН", Комитета освобождения политзаключенных, "Черного комитета" и Коалиции участников оранжевой революции (КУПР) собрались на ул.Добровольческих батальонов, на котором располагается консульство РФ.

В руках они держат флаги своих организаций, флаг Украины, а также несколько плакатов с лозунгами и требованиями. Одним из главных требований протестующих является полный разрыв дипотношений между Украиной и РФ.

К самому зданию консульства правоохранители участников пикета не пропускают. На въезде на ул.Добровольческих батальонов со стороны ул.Старонаводницкой установлено заграждение, в том месте и проходит пикет.

Территорию возле здания консульства охраняет около 40 правоохранителей и несколько сотрудников полиции коммуникации. Никаких столкновений не происходит, акция несет мирный характер.

Как сообщалось, 18 марта в РФ проходят президентские выборы.