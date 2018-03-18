Акции протеста прошли по всей Украине без серьезных нарушений порядка

Массовые мероприятия в ряде городов Украины прошли в воскресенье без серьезных нарушений общественного порядка, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 18 марта, в нескольких областных центрах и в Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений РФ с целью недопущения выборов президента этой страны. На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако благодаря работе правоохранителей правонарушения допущены не были.

"В Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Независимости. После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье состоялся организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.

В ходе митинга участники акции разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее, и к концу акции полностью их разобрали. В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим.

Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали однако впоследствии начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали двоих активных участников акции протеста, проходившей на Майдане Независимости.