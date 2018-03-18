И.о. директора Николаевского аэропорта Волошин застрелился

Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", прежний военный летчик, ветеран АТО Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством в воскресенье

Отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщает, что 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области, не называя его имени и названия предприятия.

"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса "умышленное убийство", ведется следствие.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщают в полиции.

Местное издание "НикВести" и портал "Преступности.НЕТ" сообщают, что речь идет о В.Волошине, который с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В 2014 году совершил 33 боевых вылета, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, в 2017 году получил орден "Народный герой Украины".

"После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ", - пишет "НикВести".

По данным издания, российские власти обвиняли В.Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый над Донбассом, однако эта версия была опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

"Супруга и Владислав родом из Луганской области. Вместе с двумя детьми в Николаеве они жили на съемной квартире. Как отметил собеседник издания в Нацполиции, жена сообщила, что в последние дни Владислав был замкнут и говорил о неприятностях на работе", - пишет "Преступности.НЕТ"

В январе 2018 года он стал исполняющим директора КП "Николаевский международный аэропорт".