Боевики один раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

Боевики совершили один обстрел позиций сил антитеррористической операции на Донбассе, продолжая нарушать перемирие, никто не пострадал, информирует пресс-центр штаба АТО в воскресенье.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов", – говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На Донецком направлении на рассвете враг из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал.

Однако на Луганском направлении боевики незаконных вооруженных формирований придерживались режима полного прекращения огня. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины.