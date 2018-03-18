Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве

В Москве завершилось голосование по выборам президента РФ, и члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов.

Всего по данным Мосгоризбиркома голосование было организовано на 3 тыс. 620 участках, из которых 3 тыс. 445 расположены по месту жительства, еще 175 - в местах временного пребывания граждан: 11 - в следственных изоляторах, семь - на вокзалах, в аэропорту Внуково, остальные расположены в больницах и учреждениях соцзащиты.

При этом 1 тыс. 557 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, что в полтора раза превышает показатели прежних выборов.

В ходе голосования существенных нарушений Мосгоризбирком не выявил.