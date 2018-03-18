Более 600 граждан РФ проголосовали на выборах президента в Вашингтоне и Хьюстоне

В Вашингтоне и Хьюстоне на избирательные участки пришли проголосовать более 600 человек, сообщили в российских дипмиссиях.

"На 12.00 по местному времени в Вашингтоне проголосовали 524 гражданина России. Посол Анатолий Антонов проголосовал одним из первых", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" российского посольства в Вашингтоне.

Там отмечается, что "в ходе выездного голосования свой выбор сделали "российские хоккеисты - левый крайний нападающий и защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

В "Твиттере" генконсульства в Хьюстоне сообщается, что "по состоянию на 12:00 (по местному времени- ИФ) в Хьюстоне проголосовало 120 человек".

"С учетом досрочных голосований на избирательном участке 8277 приняли участие 538 человек", - подчеркивается в сообщении.

На территории США избирательные участки открыты в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке, нью-йоркском районе Бруклин в кафе"Village", в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульствах в Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).